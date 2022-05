Célébrations du 1er mai: les rendez-vous des différents partis

En ce jour de fête du travail, les partis ont programmé différentes festivités, en présentiel cette fois-ci.

Du côté du MR, le rendez-vous est donné cette année à Herstal (et non pas dans un fief libéral), sur le site des anciens ateliers des A.C.E.C "symbole du glorieux passé industriel de la Wallonie". Les libéraux promettent de mettre l'accent sur "l’objectif de 80% de taux d’emploi à atteindre pour redynamiser notre pays et nos régions".

Chez les socialistes, cette traditionnelle réunion a lieu à Charleroi, dans le fief de son président, au centre culturel de l'Eden. Une série de personnalités doivent prendre la parole : le président et bourgmestre carolo bien sûr, mais aussi Thomas Dermine, le secrétaire d'Etat à la Relance, Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, Valentin Discolo, président de la Fédé JS et Gaétane D'Hoeraene, secrétaire générale de la mutualité Solidaris Charleroi-Centre-Soignies. D'autres réunions au lieu dans les différents arrondissements.

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, sera quant à lui présent à Bruxelles, place Anneessens. Mais d'autres rassemblements sont également prévus dans différentes grandes villes (Liège, Charleroi, La Louvière, Mons, Namur, Anvers,...). L'invitation lancée était déjà accompagnée d'une revendication exiger le blocage des prix dans la rue en réponse à la hausse des prix de l'énergie.

Ecolo organise un "village associatif" au Monts des Arts à Bruxelles. Le thème? "Agir contre la vie chère".