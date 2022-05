Un haut responsable de la FGTB traite Georges-Louis Bouchez de "connard"

L'insulte est partie lors des discours du 1er mai. Des excuses et condamnations sont espérées.

D'après Sudinfo, Christian Jacquemin, président de la FGTB Verviers, a traité Georges-Louis Bouchez de "connard de président du MR" lors de son discours à l'occasion du 1er mai, ce dimanche. Il a utilisé ces mots alors qu'il abordait le débat du chef de file libéral avec Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, sur la VRT. Selon nos confrères, Monsieur Bouchez est au courant des propos tenus par le représentant syndical. Il n'a pas encore réagi mais Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR à la Chambre, l'a fait.



Il estime que Christian Jacquemin propose un "degré zéro de la politique." "Est-ce que l'insulte est devenue le seul argument de la gauche?", lance le libéral qui attend une condamnation ferme de la part de la FGTB et du PS. "Lorsqu'on n'a pas d'argument, on vise l'homme, on calomnie (...) La gauche syndicale utilise donc les armes chères à Donald Trump, ce qui éclaire du niveau où elle se situe désormais", insiste Benoît Piedboeuf.