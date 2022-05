Accueil Belgique Politique belge "Nous ne sommes pas les représentants de la Flandre à Bruxelles" Les élus bruxellois se trouvent de plus en plus souvent en désaccord, voire en opposition avec les responsables de leur parti. La sixième réforme de l'Etat a favorisé la naissance du fait bruxellois. Cet écart peut entraîner la fin d'une forme de front francophone sur l'institutionnel. ©Bernard Demoulin Adrien De Marneffe Journaliste politique





Le cas Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois du Budget, qui a débuté à la Volksunie, est symptomatique de l'évolution du rapport de certains élus flamands à Bruxelles. "Il y a 20 ans, notre cerveau politique fonctionnait sur du 50/50 en matière communautaire et régionale. Nous avons maintenant un accent régional plus fort, comme sur le métro bruxellois. À 20 ans, je me définissais comme un Flamand de Bruxelles. À 35, comme Bruxellois flamand....