Pas de Codeco ce vendredi : il aura lieu le 20 mai

La DH vient d'apprendre l'information à bonne source : il n'y aura pas de Comité de Concertation dédié à la gestion de la pandémie de Covid ce vendredi 6 mai 2022, comme initialement évoqué.



Les responsables des entités fédérales et régionales qui décident de la levée ou de l'application de mesures sanitaires se réuniront en revanche le vendredi 20 mai.

Ne plus porter le masque dans les transports en commun, c'est le souhait exprimé par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) lundi soir. Pour que cette règle soit appliquée, il faut passer par une réunion du comité de concertation.

Lors de cette rencontre, les ministres pourront décider, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, si oui ou non les Belges ne seront plus tenus de respecter l'obligation du port du masque dans les transports."L'objectif du codeco sera avant toute autre chose d'analyser les chiffres et de voir où nous nous situons sur les différents paramètres. La question sera après de savoir si cette situation permettra des assouplissements ou nécessitent des tours de vis", indique-t-on au 16.