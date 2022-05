Quand Sammy Mahdi croise le fer avec l’extrême droite

Sammy Mahdi, le timide qui pourrait sauver le CD&V

Sammy Mahdi est également l’homme qui monte au CD&V. Plus le parti chute dans les sondages, plus il est annoncé comme le futur sauveur des chrétiens-démocrates flamands. Le jeune secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration sait à quel point son portefeuille est symbolique et stratégique politiquement, alors que l’invasion de l’Ukraine a jeté sur les routes européennes des millions de réfugiés.