Face à la poussée de l'extrême droite, quelle stratégie pour les centristes flamands ? L'avenir de l'Open VLD passe par des synergies avec le CD&V et avec Vooruit, insiste le député Bart Tommelein. ©BELGA Jacques Hermans Journaliste

La nouvelle poussée de l'extrême droite en Flandre fait resurgir le spectre des cartels et des alliances. En Flandre, l'Open VLD et le CD&V, en chute libre dans les sondages, traversent une crise d'identité sans précédent. Quelle stratégie adopter ? N-VA et CD&V avaient formé un cartel dans les années 2000. L'exemple...