Accueil Belgique Politique belge La Sûreté de l’État veut déployer des espions dans des pays sensibles La Belgique ne dispose pas de service de renseignement extérieur. Elle compte sur ses partenaires pour obtenir des informations parfois essentielles pour la sécurité du pays. La Sûreté fait un premier pas. Jaak Raes, ici en 2015, a été “le moteur du renouveau” de la Sûreté de l’État selon le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. ©IPM Christophe Lamfalussy Journaliste



Le départ de ressortissants belges vers la zone de guerre irako-syrienne et le rôle de certains d’entre eux dans les attentats à Paris et à Bruxelles et dans des crimes de guerre ont démontré combien la Belgique manquait...