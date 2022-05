Les verts flamands souffrent de leur isolement politique

Au PS, c'est un "bètch" par semaine pour répandre la parole socialiste

À gauche comme à droite, le 1er mai, on s’invective. À Charleroi, PS et PTB étaient ensemble mais à distance, à la FGTB. Magnette attaque le MR, une droite “arrogante et brutale”. Dermine veut répandre les idées socialistes.