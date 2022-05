Accueil Belgique Politique belge Paul-Olivier Delannois (PS) : "J'ai parfois l'impression d'être considéré comme un voleur" Le bourgmestre de Tournai est parfois la cible de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. S'il ne s'en soucie guère, il a parfois du mal à accepter les attaques "plus perfides". Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, évoque pour La Libre son quotidien parfois compliqué. ©Belga Jonas Legge & Marie Rigot

Paul-Olivier Delannois l'assume : "Soit on m'aime, soit on me vomit". Et les Tournaisiens le savent. Car le bourgmestre de la cité hennuyère hésite rarement à dire ce qu'il pense, quitte à déplaire. "Ca me vaut des insultes, tant sur les réseaux sociaux qu'en rue", expose le socialiste. Le couple qu'il forme avec Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense, n'a par ailleurs rien arrangé. "Cela a même exacerbé les oppositions." Après...