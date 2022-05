Kristof Calvo appelle à une mise à jour de l'accord de gouvernement Vivaldi

La Vivaldi, qui rassemble les écologistes, les socialistes, les libéraux et le CD&V, a besoin d'un nouveau départ, qui nécessiterait un tel accord repensé, qui rende la politique à nouveau "crédible", estime-t-il. "La Vivaldi a été un cabinet de crise méritant, mais il doit y avoir davantage qui se passe. En tant que Premier, Alexander De Croo (Open Vld) devrait en fait dire: au lieu de tous ces congrès de partis, retrouvons-nous autour de la table et mettons à jour notre accord de gouvernement". Justification de cette opinion: la réalité a changé depuis la mise en place du gouvernement. "L'accord de gouvernement a été écrit à la veille de la deuxième vague de Covid, Trump était encore président, il n'y avait pas de nouveau gouvernement allemand, et maintenant la guerre est présente sur notre continent".

Une telle mise à jour de l'accord de gouvernement ne doit pas forcément partir d'une page blanche, précise le député, qui avait été pressenti comme candidat à la présidence de son parti (il ne s'est finalement pas présenté). Mais il faut aujourd'hui davantage qu'un accord "classique" pour faire face aux défis. Les priorités "logiques" de la majorité devraient être "l'accélération de la transition énergétique et une réforme fiscale ambitieuse", ajoute l'élu écologiste.