Qui deviendrait secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration si Sammy Mahdi était élu à la tête du CD&V ?

Sammy Mahdi, le timide qui pourrait sauver le CD&V

Sammy Mahdi est l’homme qui monte au CD&V. Plus le parti chute dans les sondages, plus il est annoncé comme le futur sauveur des chrétiens-démocrates flamands. Samedi matin, il a d'ailleurs annoncé qu'il se lançait (à nouveau) dans la course à la présidence. Vendredi soir, après la publication d'un sondage désastreux, Joachim Coens avait annoncé qu'il quittait la tête du parti...