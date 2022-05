"Ne rien faire n'est pas une option": la limitation de la publicité pour les paris et jeux de hasard sera encore discutée

Le projet d'arrêté royal révélé en début de semaine dans la presse par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) fait en effet des vagues ces derniers jours, suscitant surtout, parmi les partenaires de la Vivaldi, l'opposition des libéraux francophones. Les clubs de football ont également manifesté leur inquiétude, craignant de perdre une part substantielle de revenus si l'affichage de sponsoring de salles de jeux et sociétés de paris est interdit. Le président du MR est justement lui-même président d'un club de football comptant de telles sociétés parmi ses partenaires, ce que n'ont pas manqué de pointer les socialistes, regrettant une "confusion de casquettes".

"Ne rien faire" n'est en tout cas "pas une option", assure-t-on au cabinet du Premier ministre, mercredi. Le sujet va "certainement encore être discuté".

Au niveau flamand, une élue Groen, Tine Van den Brande, a pointé dès mercredi qu'une telle interdiction, que les Verts soutiennent, va aussi faire baisser les revenus des médias de service public. Le parti souhaite que le gouvernement flamand "compense" le manque à gagner auprès de la VRT, qui selon la députée flamande retire environ 1 million d'euros par an de la publicité pour des paris et jeux de hasard (également via son site web et des applications). La VRT elle-même a un plan visant à réduire d'année en année ses revenus issus de la publicité pour ce type de jeux.