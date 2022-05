Réforme de l'Etat: la consultation citoyenne a récolté 40.000 réponses en deux semaines

Deux semaines après le lancement de la consultation citoyenne sur le futur institutionnel de la Belgique via le site unpayspourdemain.be, quelque 40.000 réponses ont été récoltées, annonce vendredi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), également en charge du Renouveau démocratique.

La plateforme de dialogue a été lancée fin avril. Des citoyens, des classes, des organisations de la société civile ont six semaines pour y proposer leur avis sur la structure de l'État belge.

Depuis lors, quelque 40.000 réponses ont été reçues. "Cela montre que les citoyens trouvent bien leur chemin vers la plate-forme", constate Annelies Verlinden, répondant ainsi aux critiques formulées lors du lancement qui jugeaient le dispositif trop coûteux, compliqué et inefficace.

Ces derniers jours, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) a mis en place un certain nombre d'améliorations, ajoute le ministre, dont une amélioration de la convivialité du site. En outre, il est clairement indiqué qu'il n'est pas obligatoire de répondre à l'ensemble de l'enquête et que l'on peut se contenter de répondre à une seule thématique ou même une seule question.

La consultation est ouverte jusqu'au 5 juin. Le gouvernement espère impliquer "encore plus de personnes" dans le mois qui vient, selon Mme Verlinden.