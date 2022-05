Wouter Beke reprend son poste de bourgmestre de Bourg-Léopold

Le ministre flamand démissionnaire Wouter Beke (CD&V) reprendra son poste de bourgmestre de la commune limbourgeoise de Bourg-Léopold à partir de lundi. "C'est avec grand regret que je dois vous dire au revoir en tant que bourgmestre par intérim. À partir du lundi 16 mai 2022, Wouter Beke reprendra le maïorat", a écrit vendredi soir Marleen Kauffmann, qui faisait fonction, dans un message Facebook.

"J'ai vraiment apprécié ce travail. Cela a été et a été un privilège d'avoir été votre bourgmestre pendant près de 3 ans", poursuit-elle. "Cela va beaucoup me manquer, j'ai le cœur très brisé, mais à partir de lundi, je reprendrai à cœur, comme avant, ma tâche d'échevine de la Mobilité, de l'Enseignement, du Tourisme, de la Culture et des Quartiers."

Wouter Beke a annoncé jeudi soir sa démission en tant que ministre flamand. Le CD&V décidera lundi qui lui succèdera.