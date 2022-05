La ministre de la Défense, positive au coronavirus, se place en quarantaine

La ministre socialiste, qui présente également des symptômes, réorganise dès lors son agenda et activités des prochains jours. "Restez prudents et prenez soin de vous et des autres", a-t-elle ajouté dans son message.

Vendredi, Ludivine Dedonder a officialisé avec Caroline Désir, ministre wallonne de l'Éducation, la nouvelle offre de formation de l'Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy d'Irchonwelz, à Ath.