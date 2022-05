"Le gouvernement wallon ne travaille pas assez vite"

Le discours sur l'état de la Wallonie, c'est un peu comme le discours du président américain sur l'état de l'Union mais version wallonne. Le ministre-Président wallon - Elio Di Rupo (PS) en l'occurrence depuis 2019 - se rend une fois par an au Parlement pour discourir. Chaque ministre-Président le fait dans son style, sans règle particulière. Après le discours, les groupes politiques de la majorité comme de l'opposition lui répondent. Chez Les Engagés (ex CDH) et au PTB, on a décidé de ne pas attendre mercredi pour répondre au discours de Di Rupo. Et les griefs sont nombreux. Il fallait donc en sélectionner...