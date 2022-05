De Croo propose de porter les dépenses militaires belges à 2 % du PIB d’ici 2035

La reconstruction de la Défense doit débuter par le personnel, martèle Ludivine Dedonder: "Avec moi la fermeture de quartiers, c'est fini"

La reconstruction de la Défense décidée par l'actuel gouvernement fédéral doit débuter par le personnel, sans négliger l'achat de matériels modernes via des investissements de plus de dix milliards d'euros prévus d'ici l'horizon 2030, a affirmé mercredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, devant un public largement acquis à sa cause.