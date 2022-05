Elio Di Rupo sur le Covid: "Rien n'est acquis"

Le ministre-président Elio Di Rupo a pris la parole un peu après 10 heures ce mercredi pour le traditionnel discours sur l'état de la Wallonie devant le parlement régional. "La force peut naître de l'adversité et des souffrances. L'adversité et des souffrances, la Wallonie n'en a pas manqué ces derniers temps", a débuté Elio Di Rupo, mentionnant notamment les inondations et la guerre en Ukraine. "A chacun de ces moments, le gouvernement a agi très vite et avec détermination. Il a agi avec force car il ne veut laisser personne au bord du chemin. (...) Le gouvernement wallon a montré au pays et à l'UE que la Wallonie faisait preuve d'une grande résilience et pouvait désormais à nouveau se projeter dans l'avenir."

Le socialiste a salué l'évolution de la situation épidémiologique, mais il a appelé toutefois à la prudence. "Rien n'est acquis et nous savons qu'à tout moment l'épidémie est susceptible de reprendre", a mis en garde le ministre-président wallon, invitant à prendre la période actuelle comme un cadeau.

La Région est "fermement engagée sur la voie du redressement"

"Malgré les différentes catastrophes et les nombreux coups de frein, la Wallonie est fermement engagée sur la voie du redressement", a encore affirmé le ministre-président régional, Elio Di Rupo. Ainsi, "le taux de privation matérielle et sociale, qui était de 15,8% en 2020, est descendu à 14,1% en 2021. Le taux de risque de pauvreté 2021, qui était de 18,2% l'année précédente, est passé à 17,7%. Et l'an dernier, en moyenne, un peu plus de 72.500 personnes ont bénéficié chaque mois d'un revenu d'intégration sociale. Ce chiffre évolue à la baisse depuis l'été dernier", a souligné Elio Di Rupo en s'appuyant sur les statistiques de l'Iweps.

Parallèlement, l'économie retrouve elle aussi de la vigueur, avec un PIB wallon qui a pratiquement retrouvé son niveau d'avant crise au dernier trimestre 2021; une hausse des investissements publics et des exportations de biens; la création, en 2021, de près de 30.000 emplois et un niveau "historiquement bas" du nombre de demandeurs d'emplois inoccupés, désormais sous de la barre des 200.000 personnes.

"Pour 2022, les perspectives de poursuite de la reprise économique sont positives. Mais, nous devons rester prudents. Les effets négatifs, directs et indirects, de la guerre en Ukraine commencent seulement à se faire sentir. L'augmentation du prix de l'énergie et des matières premières, la perturbation des chaînes de production et l'instabilité des marchés financiers risquent de durer. Et, de coûter très cher", a averti le ministre-président.

Néanmoins, "ce qui se profile derrière toutes ces statistiques, c'est une évolution favorable de la Wallonie", a-t-il estimé en s'attelant ensuite à dresser la liste des actions gouvernementales, en matière d'environnement, d'emploi, de tourisme, de budget, de relance grâce à "un accord historique conclu avec les partenaires sociaux et environnementaux", mais aussi de gestion des inondations.