Présidence de Groen: le parti exclut une candidature jugée fictive

Selon Groen, le ticket formé par Renaat Van Rompaey et Djalikhatou Barry n'en est pas un. Le premier se serait présenté seul à plusieurs rencontres politiques ces dernières semaines et aurait reconnu avoir affilié sa coéquipière au parti uniquement parce qu'il devait se présenter en duo. Il aurait aussi reconnu à plusieurs reprises ne pas ambitionner sérieusement la présidence du parti.

Pour Groen, l'homme ne s'en tient pas aux engagements prévus, sa campagne n'est pas constructive et il a déjà été surpris à tenir des propos dénigrants causant du tort au parti en externe.

Dès lors, seuls trois tickets restent en lice pour succéder le 11 juin prochain à Meyrem Almaci: le député flamand Jeremie Vaneeckhout et la Bruxelloise Nadja Naji (cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt) ; la députée flamande Elisabeth Meuleman et le député bruxellois Juan Benjumea-Moreno ; ainsi que les Jong Groen Jenna Boeve et Jad Zeitouni.

Réagissant à la décision de la direction du parti, M. Van Rompaey a annoncé, mercredi soir, qu'il souhaitait tout d même maintenir sa candidature avec Djalikhatou Barry, arguant qu'il n'appartenait pas aux mandataires ni au personnel du parti, mais bien aux membres de contrôler les candidats.