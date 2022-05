Alexander De Croo est optimiste après le Codeco : "On aura un été sans souci"

Les décisions concernaient notamment la fin de l'obligation du port du masque dans les transports en commun ainsi que l'assouplissement de mesures relatives aux voyages. Après le Codeco, aucune conférence de presse n'a été organisée. Le Premier ministre, Alexander De Croo s'est tout de même expliqué avec sérénité au micro de la RTBF.

"L'été se présente plutôt bien, on aura un été sans souci", a-t-il démarré. Selon le Premier ministre, le bon sens des citoyens est toujours de mise. "Si vous allez, par exemple, dans une maison de repos, c'est recommandé de garder beaucoup de prudence et peut-être de quand même garder le masque si vous êtes en face de quelqu'un qui est vulnérable."

Si l'on analyse l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes apparaissent alors pour le prochain automne. Une situation qu'Alexander De Croo prépare déjà. "On a beaucoup appris sur ce qui est utile ou pas. On suivra la situation avec beaucoup d'attention pendant les mois de septembre et d'octobre."

L'état envisage-t-il une campagne de vaccination de booster à l'approche de l'automne ? "Pour le moment, l'utilité n'est pas encore claire, les experts examinent la question. S'il avère que c'est nécessaire pour garantir une vie normale, pendant l'automne, c'est clair qu'on recommencera une nouvelle campagne de vaccination", indique Alexander De Croo à nos confrères de la RTBF.

De son côté le ministre de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) s'est félicité d'un "retour à la normale". "C'est lundi prochain que ce retour à la normale, après deux années de gestion du Covid, aura lieu. Je viens de signer l'arrêté royal traduisant cette décision. Je remercie les usagers des transports en commun pour leur patience et leur compréhension, ainsi que le personnel des entreprises publiques de transport pour leur travail à s'assurer que la mobilité reste possible malgré des circonstances difficiles liées au Covid", at-til déclaré à l'issue de la réunion.