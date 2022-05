Présidence des Engagés: une seule équipe se présente face à celle de Maxime Prévot

Une seule équipe, celle de Marc-Antoine Mathijsen, se présente en effet face à lui, a confirmé le mouvement, lundi. "L'assemblée politique du mouvement Les Engagés, sur proposition du Collège des assesseurs, a retenu les deux équipes qui ont sollicité leur candidature à la présidence et aux vice-présidences", a-t-il précisé dans un communiqué.

Il s'agit d'une part de l'équipe composée de Marc-Antoine Mathijsen (président), Christophe Bovy (vice-président à la Réflexion politique) et Monica Nève (vice-présidente à l'Action citoyenne) et d'autre part de l'équipe conduite par Maxime Prévot, avec Yvan Verougstraete en tant que vice-président à la Réflexion politique et Gladys Kazadi au poste de vice-présidente à l'Action citoyenne.

Par ailleurs, l'Assemblée politique a validé 70 candidatures aux bureaux des Associations des Mandataires Locaux et à l'Assemblée Politique pour 26 postes à pourvoir au total, ont encore indiqué les Engagés.