La Wallonie lance une nouvelle série d'actions pour soutenir l'économie circulaire

Un appel à projets est ainsi lancé afin d'encourager les symbioses industrielles au sein des parcs d'activité économique. En Wallonie, quelques projets pilotes ont déjà été menés depuis 2015, dont celui de l'éco-zoning de Tertre où l'intercommunale IDEA a réalisé un travail avec les entreprises et acteurs présents au sein du zoning afin d'identifier les flux des entreprises et les synergies potentielles, que ce soit sur les matières utilisées, l'énergie consommée, la logistique du site et son intégration paysagère avec la valorisation de friches industrielles.

Un accompagnement au design circulaire sera également mis en place en Wallonie afin de permettre aux entreprises d'utiliser le plein potentiel des stratégies du design pour mettre en place une dynamique circulaire, dans leurs projets et produits. Dans ce cadre, des masterclass, des ateliers et des parcours d'innovation seront notamment proposés aux entreprises intéressées.

Enfin, une 2e édition de l'appel à projets Go Circular est en préparation afin de soutenir financièrement les entreprises ayant un projet en économie circulaire. Une première édition pilote avait été lancée en 2021 pour un budget de 1 million d'euros. Les candidatures seront ouvertes en décembre 2022.

"Il est important d'aider les entreprises à tirer parti des opportunités offertes par l'économie circulaire, surtout dans le contexte actuel de prix des matières premières, que ce soit en l'intégrant dès la conception de leur produit ou au travers de nouvelles pratiques avec les symbioses industrielles", a commenté le ministre régional de l'Économie, Willy Borsus.