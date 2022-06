Inquiet pour leur viabilité, Gatz appelle à réformer les allocations familiales

"Je veux mettre mes collègues en garde pour dire qu'il y a un problème si on ne fait rien", avertit le ministre dans un entretien au Soir vendredi.

Suite à la 6e réforme de l'Etat qui a défédéralisé les allocations familiales, la Région bruxelloise gère elle-même depuis 2020 le paiement des allocations familiales, soit 950 millions d'euros par an.

Mais, les chiffres sont dans le rouge et les perspectives n'annoncent aucun changement.

"Si on veut un bon système et si on veut continuer à aider ceux qui en ont besoin, il faudra certaines réformes", poursuit le libéral.

Celui-ci avance trois explications à ce dérapage: l'effet de masses financières plus importantes, l'indexation (4,23% d'augmentation rien que pour cette année), et enfin le changement à Bruxelles des critères d'attribution de la majoration des allocations.

Dès ses débuts en 2020, le nouveau système bruxellois a coûté 30 millions d'euros en plus par an aux caisses régionales. Si on ne fait rien, "on risque d'avoir des déficits de 50 à 100 millions d'euros", selon M. Gatz.