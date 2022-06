Accueil Belgique Politique belge "La maison Belgique semble parfois avoir été dessinée par Numérobis": le fédéralisme compliqué, une spécialité politique belge… Le Centre de recherche et d’information socio-politiques sort un Courrier hebdomadaire spécial sur le modèle institutionnel belge. Frédéric Chardon Journaliste politique





Pour évoquer le fédéralisme belge et sa singularité, on recourt fréquemment à la métaphore architecturale, "et il faut admettre, qu'à ce titre,...