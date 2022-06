Abattage rituel à Bruxelles: l'étourdissement préalable rejeté en commission

La proposition d'ordonnance visant à interdire l'abattage sans étourdissement dans la capitale secoue la majorité bruxelloise et divise les partis depuis plusieurs semaines. Elle avait été déposée à l'initiative de Défi, Groen et l'Open VLD, laissant entrevoir une possible majorité alternative pour faire passer le texte.

François De Smet, président de Défi, avait lancé les paris ce mercredi matin. “Aujourd’hui la commission environnement votera sur l’étourdissement pour tout abattage à Bruxelles. Pronostic : Pour : 2 DéFI, 2 MR, 1 Groen, 1 NVA. Contre : 3 PS, 2 PTB, 1 Vooruit. Abstentions : 2 Ecolo, 1 Engagés. En ce cas (6/6) le texte ne passe pas. Un jour sombre en vue pour le bien-être animal.”

La prévision s’est révélée exacte. La proposition d’ordonnance a bien été rejetée en commission (votes pour, 6 contres, 3 abstentions).

Outre l’abstention des Engagés, via Céline Frémault, et des deux députés Ecolo, l’issue de ce vote doit beaucoup à des manœuvres politiques.

Ainsi, Véronique Jamoulle, députée PS, qu’on dit plutôt favorable à l’étourdissement préalable (à l’inverse de son groupe) n’était pas présente à la commission. Elle a été remplacée au pied levé par le chef de groupe Ridouane Chahid. Ce changement a pu se révéler décisif et fait pencher la balance en faveur du rejet du texte. “Si Véronique avait été là, le texte passait. Elle était présente toute la journée puis elle est partie “, nous indique un député bruxellois.

Un autre remplacement tout aussi diplomatique est à signaler du côté du MR, où Viviane Teitelbaum, quant à elle plutôt défavorable au texte, était suppléée par Alexia Bertrand. "Viviane est effective dans la commission mais j'ai suivi tous les débats et le chef de groupe", nous précise la cheffe de groupe MR.

Du côté des Engagés, Gladys Kazadi était remplacée par Céline Frémault.

Chez Ecolo, Ingrid Parmentier a été suppléée par John Pitseys et chez Voorruit, Fouad Ahidar a pris la place d'Hilde Sabbe.

Le règlement du Parlement bruxellois permet en effet aux chefs de groupe de suppléer les députés titulaires dans toutes les commissions.

"Véronique Jamoulle et Viviane Teitelbaum ont assisté aux débats. Mais elles se sont retirées au moment du vote. C'est du jamais vu"

"Ce qui est gênant, c'est que tant véronique Jamoulle que Viviane Teitelbaum, qui sont les titulaires de la commission, ont assisté aux débats .Mais elles se sont retirées au moment du vote. C'est du jamais vu", souligne une députée bruxelloise.

Concrètement, ce rejet du texte en commission signifie que le texte devra passer en séance plénière le vendredi 17 juin, où la donne pourrait encore changer. Ce n’est donc que la première mi-temps de ce vote qui se clôture. Si les députés se positionnent différemment en plénière, le texte peut encore être adopté. Reste que le PS a marqué le coup en marquant clairement son opposition résolue à l'ordonnance.

Pour rappel, l’abattage avec étourdissement préalable est déjà obligatoire en Flandre et en Wallonie. Une décision validée en septembre par la Cour constitutionnelle après un recours d’associations religieuses.