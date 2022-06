Christine Defraigne (MR) : "Je parle régulièrement de philosophie politique avec Jean-Luc Crucke, je suis son initiative avec attention"

Jean-Luc Crucke a refusé de prendre le siège que lui offrait le MR à la cour constitutionnelle et annonce vouloir créer un mouvement progressiste au sein de son parti. Il revient en politique, donc, même si son projet reste à ce stade encore un peu flou. Se présentera-t-il contre Georges-Louis Bouchez en 2023 lors des élections présidentielles internes (si elles ont lieu) ?

En attendant, les velléités de Crucke réveillent l'aile la plus centriste chez les libéraux francophones. On se souvient que Denis Ducarme avait tempêté à plusieurs reprises contre le "conservatisme" supposé de Georges-Louis Bouchez et avait annoncé qu'une candidature progressiste lui serait opposé lors du scrutin présidentiel chez les réformateurs. Toutefois, cet appel n'avait pas été suivi, si l'on excepte quelques fidèles "ducarmiens".

Parmi les libéraux les plus progressistes qui se sentent en décalage avec la ligne politique de "GLB", on trouve aussi Christine Defraigne. L'ancienne présidente du Sénat et actuelle première échevine de Liège.

"Jean-Luc et moi, nous parlons régulièrement de philosophie politique"

Va-t-elle joindre le futur courant de Jean-Luc Crucke ? Contactée par La Libre, elle donne quelques pistes : "Je suis l'initiative de Jean-Luc Crucke avec attention. Quels sont les objectifs, quel est le contenu, la forme envisagée ? Je ne sais pas très bien l'aspect concret de son projet. Jean-Luc et moi, nous parlons régulièrement de philosophie politique. Mais bien évidemment sa décision lui est strictement personnelle . Je vois en tout cas que depuis l'élection interne au MR (2019) cette idée de courant , de philosophie libérale sociale et progressiste continue de vibrer et de motiver certains et certaines en dépit de la 'normalisation' ambiante au parti. On verra si tout cela pourra survivre. Ou pas."