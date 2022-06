Georges-Louis Bouchez réagit au revirement de Jean-Luc Crucke

Jean-Luc Crucke a retourné sa veste. Alors qu'il était en partance pour la Cour constitutionnelle, l'ancien ministre des Finances de Wallonie a annoncé qu'il allait finalement rester en politique. Comme annoncé par La Libre, son objectif est de créer un "regroupement" politique autour du climat.

Présent ce matin au micro de Bel RTL, Georges-Louis Bouchez est revenu sur ce retournement de situation. "Je constate qu'il a changé d'avis", a commencé le président du MR. "Ce n'est pas moi qui lui fais dire qu'il arrête la politique. Il décide de changer d'avis, c'est sa liberté. Je lui souhaite le meilleur dans sa tâche de député."

Dans cette interview, Jean-Luc Crucke a également été quelque peu critique envers son président. "C'est un secret de Polichinelle, Georges-Louis Bouchez et moi sommes en désaccord sur un certain nombre de projets. Malheureusement, chez lui, la forme tue souvent le fond. Les mots sont dangereux", a-t-il notamment expliqué. Des propos qui n'ont pas semblé perturber "GLB". "Toutes ces choses ne m'intéressent pas beaucoup", a-t-il enchaîné. "J'ai un seul opposant: le taux de chômage en Wallonie. C'est la situation budgétaire extrêmement difficile, etc (…) Toutes ces choses agitent un peu le petit monde politique. Mais pas moi. Il fait partie de nos 20 députés au Parlement de Wallonie et j'espère qu'au même titre que tous les autres, il s'inscrira dans la démarche de groupe avec un travail efficace dans l'intérêt général. Jean-Luc Crucke devra s'inscrire dans la démarche de groupe."

Après ce retournement de situation, qui va prendre la place de Jean-Luc Crucke à la Cour constitutionnelle? Une question qui a agacé Georges-Louis Bouchez. "On a dix minutes d'interview. Si vous faites 5 minutes sur des questions de personne, je ne pense pas que ma voisine va trouver intéressante votre antenne. Elle voudrait savoir comment elle va payer ses factures, comment on va régler la fiscalité, etc. Mais c'est votre droit", a-t-il répondu.