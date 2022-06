Le duo Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout sont les nouveaux coprésidents de Groen. Ils ont remporté le scrutin, ce samedi, avec 57% des suffrages. Juan Benjumea et Elisabeth Meuleman ont atteint 35 % et Jenna Boeve et Jad Zeitouni ont dû se contenter de 6 % des suffrages.

Pour la première fois, les quelque 7 000 membres de Groen ont pu voter par voie numérique. Plusieurs tours de scrutin avaient été envisagés, mais au final un tour a suffi pour couronner Vaneeckhout et Naji comme successeurs de Meyrem Almaci et Dany Neudt.

"C'est le début d'une nouvelle ère pour notre parti. Fidèles à nos idéaux, sans rien d'autre que du respect pour nos prédécesseurs. Nous remercions les autres duos pour le combat sportif et les adhérents pour leur confiance", a fait savoir la formation, dans une première réaction.

Naji, 30 ans, vient de Molenbeek. Elle travaille comme employée de cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt, mais est moins connue du grand public.

Vaneeckhout, 37 ans, originaire d'Anzegem, était auparavant vice-président de Groen et siège au Parlement flamand depuis 2019. Plus tôt cette année, il a sorti le livre "Forgotten Land". "Les défis sociétaux sont énormes. Les politiciens ont une énorme responsabilité dans les années à venir. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être un parti anxieux dans un coin ou trop préoccupé par sa propre ombre. En ce moment, il faut une politique progressiste convaincue, ", a déclaré le duo.