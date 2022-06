Parlement bruxellois: le décumul intégral des bourgmestres et échevins est proche

La commission des Affaires Intérieures du parlement bruxellois a donné son feu vert, mardi, au projet d'ordonnance visant à instaurer le décumul intégral entre mandat exécutif local et mandat parlementaire, à réduire le nombre d'échevins et à revaloriser le statut des bourgmestres, des échevins et conseillers communaux.