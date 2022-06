La députée Kattrin Jadin sera la candidate MR à la Cour constitutionnelle

"Je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'attend et une certaine émotion par rapport à ma vie politique, qui a débuté fort tôt", a commenté l'élue germanophone de 41 ans, lors d'une conférence de presse au siège du parti.

La Cour constitutionnelle compte six juges anciens parlementaires et six autres qui sont des spécialistes du droit. L'admission cette année à l'éméritat de Jean-Paul Moerman, ancien député MR devenu juge à la Cour constitutionnelle en 2001, ouvrait un poste pour les juges nommés dans cette Haute juridiction en raison d'une expérience de cinq ans au moins comme membre d'une assemblée parlementaire. Il revenait au MR de désigner le successeur.

Cela ne s'est pas fait sans peine. En janvier dernier, M. Bouchez avait proposé ce poste à Jean-Luc Crucke, qui venait de démissionner de son mandat de ministre wallon du budget, en butte avec son président de parti et une partie des députés wallons, entre autres sur une importante réforme fiscale. M. Crucke avait dans un premier temps accepté le poste, mais il s'est ravisé la semaine dernière en annonçant la création d'un mouvement progressiste "C.l.é.s." (pour Cercles libéraux, économiques et sociaux) autour du climat, tout en restant député MR.

Généralement peu médiatisée, l'élection à la Cour constitutionnelle avait déjà suscité la polémique en 2020, quand le MR avait rejeté la candidate d'Ecolo, l'ex-sénatrice et actuelle ministre fédérale Zakia Khattabi.

Avec le départ de Kattrin Jadin pour la Haute juridiction, le délégué général du MR Mathieu Bihet retrouve les bancs de la Chambre.