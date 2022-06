Abattage rituel à Bruxelles: le Parlement bruxellois vote contre l'obligation d'étourdir

Le vote a été annoncé comme "historique" par le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane. Les députés bruxellois ont rejeté ce vendredi 17 juin la proposition d’ordonnance déposée par Défi, Groen et l'Open VLD, visant à interdire l’abattage sans étourdissement.

En pratique, les députés bruxellois ont voté pour le le rejet du texte déjà prononcé en commission environnement, avec 42 voix pour, 38 voix contre, 8 abstentions.

Il n’y aura pas de second tour et le texte est donc enterré. L'abattage se poursuivra comme auparavant dans les abattoirs de la capitale, en l'occurrence à Anderlecht.

C'est sur le vote des Engagés et des Ecolos, qui ont laissé une liberté de vote à leurs élus, que les regards se sont portés. Les deux groupes se sont majoritairement prononcés contre l'ordonnance de Défi, Groen et l'Open VLD.

"Je ne suis pas islamogauchiste"

"Ceux qui ont voté contre le texte ou se sont abstenus ne sont pas des islamogauchistes. Et je ne suis pas une islamogauchiste", lance Céline Frémault. La cheffe de groupe Les Engagés s'est abstenue tandis que son groupe s'est majoritairement prononcé contre l'ordonnance avec 3 voix contre (Pierre Kompany, Gladys Kazadi et Véronique Lefrancq) et 2 abstentions (Céline Frémault et Christophe De Beukelaer) . "Ce texte est le résultat d'un travail inadéquat, sur le fond et la forme et précipité dans une société fracturée. Un débat qui clive au lieu de rassembler." Avant de citer l'ancien président de Défi. "Je rejoins Olivier Maingain : un vote précipité serait une faute politique irréparable."

Le groupe Ecolo s'est lui aussi majoritairement prononcé contre l'interdiction d'abattage sans étourdissement, avec 9 voix contre l'ordonnance, 5 pour et une abstention.

"Cette discussion met en en vis-à-vis deux valeurs légitimes : une certaine idée des devoirs éthiques que nous avons à l’égard du bien-être animal, et une certaine idée des libertés publiques", a déclaré John Pitseys, chef de groupe Ecolo. "Nous ne sommes pas obligés de penser que ces valeurs se valent. Mais nous pensons, et nous nous adressons à l’ensemble de cette assemblée, par-delà la majorité et l’opposition, qu’elles ont droit de cité."

Le groupe PS a lui-aussi comme prévu très majoritairement rejetté l'ordonnance, à 14 voix contre et 2 pour.



"La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est sans équivoque: l’obligation d’étourdissement ne constitue pas une restriction injustifiée à la liberté de culte, n’est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de séparation entre l’Eglise et l’Etat", juge toutefois Julien Uyttendaele, député PS, qui a voté pour le texte, à l'inverse de son groupe. "La communauté scientifique est tout aussi claire: l’absence d’étourdissement augmente la souffrance animale."

Véronique Jamoulle, qui avait été remplacée au pied levé lors du vote en commission, votera elle-aussi pour l’ordonnance, à l’inverse du groupe socialiste.

"J’ai toujours défendu la discipline de vote du parti. C’est difficile pour moi et je n’ai jamais fait cela. Le PS n’a de leçon à recevoir de personne. Nous avons été à la pointe des combats contre la discrimination", a-t-elle indiqué depuis la tribune du Parlement bruxellois.

Les votes du MR, 12 pour, 1 abstention et une absence, n'ont pas suffi à faire pencher la balance.

Viviane Teitelbaum (MR) s'abstiendra. "C'est le choix le plus compliqué de ma vie politique", a-t-elle déclaré, la voix tremblante. "Certains ont présenté le vote comme un choix entre mon identité et mon parti. Mon identité est multiple. Je suis une femme, juive, féministe, libérale etc. Ce débat pourrait laisser penser que pour être une bonne laïque et libérale, on devrait faire prévaloir un choix plutôt qu’un autre. Je ne le peux pas."

Les votes ont été relativement partagés chez Défi, à l'initiative du texte avec 6 voix pour l'ordonnance. Marc Loewenstein et Sadik Köksal ont voté contre l'ordonnance. Nicole Bomele et Mickaël Vossaerts se sont abstenus.