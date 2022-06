Rififi au sein du gouvernement de la FWB: Pierre-Yves Jeholet recadre la ministre Linard suite à sa sortie dans La Libre

Sur la forme, "apprendre le contenu d'une réforme d'un membre de mon gouvernement sur des enjeux aussi importants par la presse, je trouve ça pour le moins étonnant", a-t-il indiqué, dans une réaction à Belga.

Dans La Libre de ce matin, Mme Linard (Ecolo) plaide pour un accès gratuit à la crèche ou à une accueillante subventionnée quand le revenu imposable du ménage est inférieur à quelque 1.300 euros par mois. Pour les familles aux revenus moyens et plus faibles, "il y aurait une réduction visible du prix d'une place d'accueil par rapport à ce qui est aujourd'hui demandé pour les parents qui ont des revenus nets jusqu'à 4.300 euros par mois", selon la ministre. Au-delà de ce point de bascule, le tarif augmenterait pour les familles, "mais de manière très progressive".

Cette formule n'est pas du goût de Pierre-Yves Jeholet (MR). "Nous désirons tous augmenter l'offre de places dans les crèches et trouver le prix le plus juste, mais la gratuité n'existe pas, cela n'a jamais existé, il y a toujours une personne qui la paie, a-t-il indiqué. Il ne faudrait pas que, demain, la classe moyenne, des travailleurs qui sont déjà fortement impactés par la crise énergétique, se voit amputée encore un peu plus de son pouvoir d'achat par cette fausse gratuité."