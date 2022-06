Le "kern" se penche à nouveau sur une hausse du budget de la Défense vers les 2% du PIB

Alexander De Croo souhaite obtenir un accord sur les 2% du Produit intérieur brut (PIB) consacrés à ce département d'ici le sommet de l'Otan, fin juin à Madrid, a-t-on appris de bonne source. Le gouvernement veut boucler une série d'accords avant le 21 juillet, date de la Fête nationale, sur plusieurs dossiers.

Vendredi, les ministres ont consacré leur journée à l'approbation définitive du deal pour l'emploi avant de se pencher dans l'après-midi sur quatre points de la réforme des pensions (réduction des inégalités entre homme et femme face à la pension, pension à temps partiel, bonus pension et conditions de travail effectif pour bénéficier de la pension minimum).

Le kern était réuni samedi depuis 11h30 pour discuter à nouveau d'un autre point sensible au menu: un investissement dans la Défense qui atteindrait 2% du PIB d'ici 2035.

M. De Croo se rend du 28 au 30 juin à Madrid à un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Otan et il souhaite annoncer aux alliés un engagement de la Belgique dans cette voie, ce qui serait à la fois un respect des engagements pris en 2014 et une façon de sortir la Belgique de l'antépénultième place du classement des pays européens en termes de budget militaire.

Cette volonté se heurte aux réticences des écologistes. Un accord a déjà été conclu début février sur un effort d'1,54% du PIB d'ici 2030, ont-ils rappelé. Dans un premier temps, ils se sont opposés à aller plus loin. Aujourd'hui, ils mettent en avant les conditions qui devraient entourer un objectif revu à la hausse et l'évaluation de celles-ci. À leurs yeux, il n'est pas question d'accaparer les marges budgétaires disponibles - il est question de plusieurs milliards d'euros par an - alors que d'autres priorités s'imposent au gouvernement ou pourraient s'imposer à lui dans les années qui viennent.

Selon le journal 'La Libre Belgique', le vice-Premier ministre Écolo (Georges Gilkinet), la vice-Première ministre Groen (Petra De Sutter) et le vice-Premier ministre PS (Pierre-Yves Dermagne) se sont entendus sur une contre-proposition à propos d'une lettre que le gouvernement adresserait au secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et contenant un engagement politique à atteindre les 2% mais en conditionnant cette bonne volonté budgétaire à plusieurs points (de meilleures retombées industrielles et sociétales pour la Belgique et ses alliés européens, et une meilleure intégration militaire européenne).

L'intention des principaux ministres serait de conclure ce week-end, bien que M. Gilkinet ait fait observer que le sommet de l'Otan ne se tiendrait qu'à la fin du mois.

La discussion apparaît périlleuse et pourrait même, selon certaines sources, déboucher sur une crise politique si M. De Croo ne pouvait trouver d'accord.