Accord sur les 2% du PIB pour la Défense: "Nous avons conditionné cette intention", justifie Georges Gilkinet

"Ici, nous (les sept partis de la coalition Vivaldi, dont Ecolo et Groen) avons confirmé une intention déjà exprimée par la Belgique en 2014 (lors d'un sommet de l'Otan au Pays de Galles) et nous l'avons conditionnée" à plusieurs facteurs, a affirmé M. Gilkinet lors de l"émission "Ce n'est pas tous les jours dimanche" de la chaîne privée RTL-TVi.

Les écologistes francophones et néerlandophones s'étaient dans un premier temps fermement opposés à une hausse des dépenses de défense à hauteur de 2% du PIB.

M. Gilkinet a souligné que la Belgique "prendra son temps" pour atteindre les 2% du PIB affectés à l'effort de défense - en 2035, alors que l'Otan demande à ses États membres de tendre vers ce chiffre d'ici 2024.

"Il n'a pas de chèque en blanc", a-t-il ajouté, en reprenant les propos tenus samedi soir par le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) lors de l'annonce de l'accord trouvé en kern.

Selon le vice-Premier ministre, les prochains gouvernements "resteront libres de leur choix" d'atteindre les 2% du PIB.

Il a souligné que les écologistes avaient obtenu une série de conditions à la hausse des budgets militaires.

Elles sont au nombre de six. Premièrement, la Belgique réclame davantage d'intégration européenne, en complémentarité avec l'Otan. Deuxièmement, le gouvernement souhaite un retour sur investissement plus important pour le tissu industriel belge et européen. Troisièmement, le retour sociétal doit lui aussi être plus important, notamment en matière de cybersécurité et d'éducation. Quatrièmement, les investissements dans la Défense ne doivent pas être réalisés au détriment d'autres enjeux, comme le climat les défis sociétaux. Cinquièmement, la notion d'aide à la nation (lors d'une pandémie ou d'inondations par exemple) doit être incluse dans les dépenses de la Défense. Enfin, sixièmement, la Belgique pointe l'importance d'élaborer un cadre européen qui encourage l'investissement productif.

"La sécurité, ce n'est pas uniquement des dépenses en matière d'armements", a encore fait valoir M. Gilkinet, faisant référence à un autre volet de l'accord conclu samedi soir: la hausse du budget de la Coopération au développement à 0,7% du PIB, contre 0,4% actuellement.