Elections internes des Engagés: Maxime Prévot est réélu à la présidence de l'ex-CDH avec 81,7% des voix

Il a récolté 81,7% des voix à l'élection interne, selon les résultats annoncés mercredi soir par le parti. Seul "challenger" face au bourgmestre de Namur, le Bruxellois Marc-Antoine Mathijsen a obtenu 18,3% des voix. Maxime Prévot, 44 ans, ancien directeur politique sous Joëlle Milquet, également député fédéral, avait décidé de remettre sa présidence en jeu après la refonte de son parti, le cdH, en ce qu'il préfère présenter comme un "mouvement politique". Le nom, "Les Engagés", ainsi que les nouveaux statuts et le nouveau manifeste de ce mouvement avaient été validés par les membres en mars et mai dernier.

Le "centre démocrate humaniste", lui-même successeur du PSC, s'était lancé dans un vaste exercice participatif baptisé "Il fera beau demain" en janvier 2020, après la déroute vécue aux élections de 2019.

Maxime Prévot se présentait avec, comme candidat vice-président à la Réflexion politique, Yvan Verougstraete, ancien patron et fondateur de Medi-Market, et comme candidate vice-présidente à l'Action citoyenne la jeune Gladys Kazadi, députée bruxelloise et échevine de Berchem-Sainte-Agathe.