Catherine Moureaux: "Les communautaristes à Bruxelles, ce sont principalement les riches"

Coups de feu à Molenbeek: le chef de corps de Bruxelles-Ouest assure s'attaquer à la flambée de violence des dealers

La criminalité sur la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg) a baissé de 11% en 2021 par rapport aux données de 2016, et de 13% pour la seule commune de Molenbeek-Saint-Jean, mais "on a une flambée de violence avec les dealers de rue et on travaille activement dessus", a souligné le chef de corps Luc Ysebaert, qui est revenu mercredi après-midi sur les phénomènes des fusillades liées aux trafics de stupéfiants qui traversent le territoire zonal.