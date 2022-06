"Paul Magnette a retourné sa veste": retour sur la semaine politique (Podcast)

Bernard Clerfayt estime que les écologistes ont un rôle négatif dans l'abattage rituel: "Etonnant qu'ils ne suivent pas leur ligne politique"

Ce mardi matin, Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du Bien-être animal, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, était l'invité de DH Radio dans Il Faut Qu'on Parle. L'occasion d'aborder les difficultés du gouvernement bruxellois, l'emploi et l'abattage rituel.