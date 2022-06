Fiscalité automobile en Wallonie : pourquoi la réforme du ministre Henry est loin d’être acquise

L’accord intervenu entre le PS, le MR et Écolo au sein du gouvernement wallon sur la réforme de la taxation automobile est une surprise. Depuis le vote du décret fiscal porté par Jean-Luc Crucke (MR) malgré les récriminations de son propre parti, la question de la taxation en Wallonie se soulève avec des pincettes.

Les deux partis qui pèsent le plus lourd au sein du gouvernement ont pourtant réussi à s’entendre sur ce projet estampillé Écolo. Ça n’a pas été simple. Et il n’est pas certain que la suite sera positive pour une réforme qui pourrait bien ne jamais voir le jour, en tout cas sous cette forme. Rappelons qu’il ne s’agit que d’un premier accord. Deux autres accords doivent encore intervenir avant que le texte soit envoyé vers le Parlement où la majorité en place sera chargée de le voter.

D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Les avis demandés à la Febiac, à l’Union des Villes, au SPW, etc. ont fait partie du deal pour parvenir à un accord. Depuis qu’ils en discutent, les ministres wallons ont, quelle que soit leur couleur politique, fait des pas les uns vers les autres. Et si ces derniers avaient décidé de bloquer cette première mouture du texte qui ne plaît pas à tout le monde de manière complète, le gouvernement aurait connu une crise. Pire encore que celle du mois décembre lors de l’affaire Crucke et le vote du décret fiscal.

Et pour l’exécutif wallon, ce n’est vraiment pas le moment d’être en crise. Certains disent que le PS et Écolo pourraient éjecter le MR et faire monter Les Engagés dans le gouvernement. Mais qui y croit ? Recomposer le gouvernement à moins de deux ans du terme de la législature serait suicidaire. Un nouveau partenaire voudrait revoir la déclaration de politique régionale (DPR) ainsi que le plan de relance. Or, la Wallonie n’a pas le temps de se perdre dans de telles négociations. Ce serait signer l’arrêt mort du plan de relance.

L’accord définitif n’est pas encore gagné

Et puis, les ministres libéraux l'ont toujours assuré, ils resteront loyaux à la déclaration de politique régionale signée en 2019. Et celle-ci indique qu'une réforme de la fiscalité automobile sera menée sous cette législature. "Les taxes de circulation et de mise en circulation seront revues, à fiscalité globale inchangée, pour les moduler en fonction des émissions de CO2 et de la masse/puissance. L'objectif est notamment d'encourager des voitures moins puissantes et moins lourdes et dès lors moins polluantes." Mais la DPR se garde bien d'en préciser les détails.

Les différents avis attendus seront scrutés avec attention. S’il y a un problème, c’est là qu’il sera. Ces failles, qui ne manqueront pas d’apparaître, seront âprement discutées. Il n’est donc pas certain que le texte ira, in fine, devant le Parlement, faute de temps et d’accord définitif. Tout le monde pourra alors dire qu’il a fait ce qu’il a pu.