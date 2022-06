Pour sauver le CD&V, Sammy Mahdi va jouer à fond la carte de l’idéologie

Il aura fallu la promesse d’une débâcle électorale pour que son destin puisse s’accomplir. Samedi, Sammy Mahdi a pris la tête d’un parti à terre. Le CD&V, dont l’ancêtre CVP a dominé la vie politique belge pendant plusieurs décennies, est désormais en danger. Début mai, un sondage plaçait les chrétiens-démocrates à la dernière place du classement des formations politiques en Flandre : 8,7 %…

Le choc de l’annonce avait précipité le départ de Joachim Coens. L’ancien patron du port de Zeebruges dégageait la voie pour Sammy Mahdi, son jeune rival arrivé au second tour des élections internes au CD&V et battu de peu.

L’ambivalence du CD&V

Sammy Mahdi, 33 ans, réussira-t-il à sauver son parti ? Il commence la partie avec une mauvaise main. Le CD&V est idéologiquement écartelé. Au fédéral, il gouverne dans une configuration vivaldienne et doit trouver, en permanence, des compromis avec les socialistes et les écologistes francophones. En Flandre, au contraire, les chrétiens-démocrates sont associés à la N-VA, l’ancien partenaire de cartel, dans une majorité qui porte à droite. Cette ambivalence politique – que connaît également l’Open VLD – est l’un des grands défis que va devoir affronter Sammy Mahdi. Comment pourrait-il s’y prendre ? Il est à parier que ce conservateur va abattre la carte d’un retour aux sources chrétiennes-démocrates.

Sa présidence devrait être bâtie sur davantage de marketing et davantage d'idéologie. Dans son dernier livre, Van hol naar vol (littéralement, "Du vide au plein"), Sammy Mahdi appelait sa formation à renouer avec ses propres valeurs, mises sous l'éteignoir par les accommodements qu'impose l'exercice du pouvoir.

Le génie du christianisme

Quelles valeurs ? Sur le plan économique, le jeune président de parti se classe à gauche et est inspiré par l'encyclique Rerum Novarum, qui fonde la doctrine sociale de l'Église.

Sur le plan sociétal et culturel, Sammy Mahdi se situe à droite. Tout comme Bart De Wever, il a été influencé par l’héritage d’Edmund Burke, le philosophe irlandais dont la pensée constitue l’un des piliers du conservatisme anglo-saxon. Agnostique, il compte parmi les admirateurs de Levinas. Pour ce philosophe d’origine lituanienne, un juif dont l’œuvre était appréciée par Jean-Paul II, le christianisme était une machine à changer le monde.

À la manière de Georges-Louis Bouchez, avec qui on le compare souvent, Sammy Mahdi compte se jeter dans le débat public avec pugnacité. Il sait que, s’il veut survivre aux prochaines élections, le CD&V doit cesser de s’excuser et porter fièrement ses oripeaux chrétiens-démocrates.

Anticommunautariste

Un exemple à ne pas suivre ? Celui de l'ex-CDH, dont il critique le communautarisme. "Il est important que chacun fasse partie de la communauté, avec un devoir d'intégration et un socle commun partagé par tous", confiait-il, il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à La Libre.

Le successeur de Joachim Coens n’hésitera pas à prendre position dans les thèmes identitaires, d’habitude laissés à la N-VA et au Vlaams Belang. À la tête du département Asile et Migration du gouvernement De Croo, il a pu démontrer sa fermeté dans les dossiers qui touchent aux fonctions régaliennes de l’État.

Fils d’un réfugié irakien chiite et d’une Flamande aux racines campagnardes et catholiques, confronté à la xénophobie, Sammy Mahdi a réussi à s’imposer au sein d’un CD&V qui demeure rural et traditionaliste. C’est peut-être de cette présidence qui s’annonce sans concession que viendra la solution pour le vieil homme malade de la politique flamande.