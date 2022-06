Pourquoi la loi élargissant l’IVG ne reviendra au Parlement que "début 2023"

Le droit à l'avortement ne devrait pas créer de remous au sein de la coalition fédérale. En tout cas, pas avant l'année prochaine. La décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus garantir le droit à l'avortement sur l'ensemble du territoire national a remis la problématique sur le devant de la scène en Europe et en Belgique. Chez nous, comme le veut l'accord du gouvernement Vivaldi (PS, Vooruit, MR, Open VLD, Écolo, Groen, CD&V), un comité scientifique a entamé en début d'année une étude de la législation sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Les résultats devraient être connus fin décembre, ce qui signifie que "le débat parlementaire pourra recommencer début 2023", annonce Séverine de Laveleye, députée Écolo.

Son parti, défenseur d'un élargissement du droit à l'IVG, ne demandera pas une accélération des travaux parlementaires. "On a un accord de majorité, le travail est lancé. Je peux faire semblant qu'il n'existe pas, je peux faire du bruit, dire qu'il faut recommencer ici et maintenant. Mais faire du bruit n'apportera pas de solution aux femmes", dit Mme de Laveleye.

La CD&V avait exigé le gel du dossier

La loi sur l’IVG avait animé les débats parlementaires en début de législature, dès mi-2019. Des parlementaires de huit partis (PS, Vooruit, PTB, MR, Open VLD, Écolo, Groen et Défi) avaient rédigé une proposition de loi commune visant, pour l’essentiel, à élargir le droit à l’IVG de 12 à 18 semaines de grossesse, à réduire de six à deux jours le temps de réflexion entre la demande d’IVG et l’acte médical, et à dépénaliser totalement l’avortement tant pour la femme que pour le médecin.

Le texte avait été adopté en commission parlementaire, mais le vote en séance plénière de la Chambre n'a jamais eu lieu. Les partis opposés au texte - Vlaams Belang, N-VA, CD&V et CDH (devenu Les Engagés) - avaient d'abord empêché tout vote en multipliant les renvois devant le Conseil d'État. Puis, le CD&V avait fait du gel de la proposition de loi une condition sine qua non pour monter dans la future coalition Vivaldi.

L'accord de gouvernement stipule bien que les travaux parlementaires reprendront une fois que l'étude du comité scientifique sera disponible, dans le but de dégager "un consensus […] entre les partis du gouvernement". Pas question, donc, d'écarter le CD&V et de construire une majorité alternative. "Comme écologistes, reprend Séverine de Laveleye, nous sommes déterminés à utiliser le momentum international et les résultats de l'étude pour apporter des changements qui vont faciliter l'accès de toutes les femmes à l'IVG. Et je ne peux pas croire qu'on n'y arrivera pas."

À la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis, Écolo, comme d'autres partis, demande d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution belge. Juridiquement, seuls les articles de la Constitution ouverts à révision sous la précédente législature peuvent être modifiés durant la législature en cours, ce qui n'est pas le cas des articles sur le droit à la santé ou sur l'égalité homme-femme, par exemple. "L'opportunité actuelle que nous avons, selon Mme de Laveleye, ce serait d'utiliser l'article 22 sur la vie privée et familiale. C'est le seul article ouvert à révision qui ait un lien avec l'IVG. D'ailleurs, c'est sur base de la notion de respect de la vie privée que la Cour suprême avait rendu l'arrêt de 1973 (garantissant le droit à l'avortement, NdlR). On reste sur la même ligne."