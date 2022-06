Une experte et une femme de dossiers: qui est Nicole De Moor, la nouvelle secrétaire d’État à l'asile et la migration?

Ce sera finalement la surprise. Les spéculations allaient bon train, lundi dans la journée, pour connaître la prochaine secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. Finalement, l’annonce est tombée dans la soirée, suite à la réunion du conseil du parti. Nicole De Moor a reçu 88 % des voix des membres du conseil et accède ainsi au poste de secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. Sammy Mahdi a choisi, à la surprise générale, son ancienne cheffe de cabinet.

Stabilité et expertise

Nicole De Moor se profile davantage comme une experte, une femme de dossiers.

Docteure en droit international et experte en migration à l’université de Gand, Nicole De Moor avait auparavant travaillé dans différents cabinets CD&V. Elle est âgée de 38 ans et habite Bruxelles. En 2019, elle figurait sur la liste bruxelloise pour le Parlement flamand, derrière Benjamin Dalle.

Sammy Mahdi fait ici le choix de la stabilité et de la continuité dans le traitement des dossiers. "Stabilité, expertise et renouveau. Le nouveau CD&V est arrivé", a indiqué le nouveau président du parti sur le réseau social Twitter. "C'est la seule personne qui réunit ces trois aspects. Elle est l'experte en migration de la rue de la Loi. On l'appelle parfois la Margaret Thatcher chaleureuse de Flandre", a-t-il ajouté à la sortie du conseil. Nicole De Moor connaît en effet parfaitement les dossiers traités par le cabinet. C'est notamment elle qui était intervenue lors des discussions autour de la grève de la faim des sans-papiers à l'église du Béguinage et à l'ULB.

Nicole De Moor prend officiellement ses nouvelles fonctions après sa prestation de serment devant le Roi ce mardi à 10 heures.

Un terrain miné

La mission de la nouvelle secrétaire d’État s’annonce d’ores et déjà compliquée. Nicole De Moor arrive à la tête d’un département en pleine crise. Depuis plusieurs mois, Fedasil enchaîne les condamnations pour défaut d’accueil, sans qu’une véritable solution structurelle ne se profile. L’hébergement des Ukrainiens pourrait également constituer une épine dans le pied de la secrétaire d’État.

De manière plus générale, on sait combien ce maroquin est sensible. Il constituera, à coup sûr, un enjeu de la campagne électorale à venir. Le poste, très exposé, est sous le feu nourri de l’opposition et plus spécifiquement de l’ancien secrétaire d’État Theo Francken (N-VA).

Mais au sein même de la majorité, la politique migratoire constitue une pierre d’achoppement. Et l’aile gauche du gouvernement attend au tournant cette nouvelle venue. Il lui reviendra de concrétiser les engagements pris dans l’accord de gouvernement.