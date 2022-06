Ecolo-Groen dépose une proposition visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution

Cet article protège le droit à la vie privée et familiale. "Au cours de la législature précédente, il avait déjà été suggéré, lors d'auditions, de modifier l'article 22, qui protège le droit à la vie privée et familiale, pour y intégrer ce droit. Cet article est actuellement ouvert à révision et peut donc être précisé en ce sens", commente la députée fédérale Claire Hugon. "Il est important que ce travail de révision soit mené en concertation avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent, comme nous, cette évolution importante. Et la réflexion sera plus efficace si elle se fait sur base de propositions concrètes. D'où le dépôt de notre texte dès aujourd'hui."

Demain/mercredi, à 13h30, la commission Constitution de la Chambre discutera d'une demande du groupe PS d'établir un rapport introductif d'initiative parlementaire concernant la protection de la liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps et du droit à recourir à l'IVG. Le chef de groupe Ahmed Laaouej avait dès samedi exprimé l'intention des socialistes d'inscrire ce droit dans la Constitution.

Dans la majorité, le MR avance une autre approche et souhaite inscrire la "liberté de disposer de son corps" dans la Constitution, a fait savoir lundi son président Georges-Louis Bouchez.

Dans l'opposition, le PTB et DéFI ont d'ores et déjà critiqué ces démarches, appelant à plutôt remettre à l'ordre du jour la proposition de loi de dépénalisation de l'IVG, toujours pendante.

Dans le communiqué des écologistes, la députée Séverine de Laveleye estime que "l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution ne doit pas faire obstacle à la révision de la législation sur l'avortement". À ses yeux, "les deux questions sont complémentaires."

La proposition de loi pendante, déposée par le PS et co-signée par des députées de plusieurs partis, dont le PTB, allonge à 18 semaines le délai dans lequel une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée, dépénalise celle-ci et réduit le délai de réflexion à 48 heures.

Ce point fut l'un des nœuds à trancher dans la négociation en vue de constituer une coalition Vivaldi, en raison de l'opposition du CD&V. L'accord de gouvernement laisse la proposition au parlement mais prévoit la réalisation d'une étude sur la loi qui régit l'interruption volontaire de grossesse par un comité scientifique multidisciplinaire.