Les propositions politiques pullulent mais peut-on faire entrer tous les droits dans la Constitution? "Cela n'aurait aucun sens"

Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l'UCLouvain, rappelle que la plupart des citoyens ont des droits qui ne sont pas inscrits dans la Constitution. "Mais quand un de ces droits est consacré par la Constitution, cela emporte pour conséquence qu'il doit être respecté par tous les pouvoirs, en ce compris le législateur, ce qui veut dire que, si une loi est adoptée en violation de ce droit, elle peut être annulée par la Cour constitutionnelle."

Le professeur insiste aussi sur le fait qu'inscrire un droit dans la Constitution n'est pas un acte anodin. "En Belgique comme dans la plupart des États qui nous entourent, le droit à l'avortement n'est pas inscrit comme tel dans la Constitution. Cela ne signifie pas pour autant que le législateur peut l'interdire purement et simplement. Toute la question est alors de déterminer si, là où elle existe, cette interdiction (qui peut être absolue ou modulée) respecte les droits fondamentaux généraux figurant dans la Constitution, tels le droit au respect de la vie privée, le droit à la vie… Aux États-Unis, cette appréciation revient en dernière instance à la Cour suprême, tandis qu'en Belgique, elle appartient à la Cour constitutionnelle, une appréciation d'autant plus délicate que des droits fondamentaux sont mis en conflit. On le voit, insérer dans la Constitution un droit à l'avortement aurait pour conséquence de réduire sensiblement la marge d'appréciation des juges et d'éviter une volte-face semblable à celui de la Cour suprême américaine. Constitutionnaliser le droit à l'avortement, c'est une manière pour le constituant de prendre ses responsabilités."

Une décision lourde de sens

Se pose alors une question : doit-on, en Belgique, faire entrer tous les droits dans la Constitution pour les protéger ? "Cela n'aurait aucun sens. Seuls les droits jugés 'fondamentaux' méritent de figurer dans la Constitution et, dans une démocratie, cette décision revient au pouvoir constituant, c'est-à-dire, en Belgique, à la Chambre des représentants, au Sénat et à l'exécutif fédéral. Et Marc Verdussen de conclure : "La décision d'inscrire un droit dans la Constitution est donc lourde de sens. C'est une contribution à la modernisation du contrat social entre l'État et les citoyens. Une Constitution est censée refléter les tendances fondamentales d'un peuple se projetant dans le long terme."