"Un bateau à la dérive", "Notre Région est malade": le budget bruxellois dérape plus sévèrement que prévu

Le budget de la Région Bruxelles-Capitale connaît un nouveau dérapage. Le rapport de la Cour des comptes de juin fait état d’une dégradation des finances de la Région de 357 millions d’euros (solde financement SEC, donc le montant réel à financer) sur un budget total de 6,8 milliards d’euros. Le déficit total pour 2022 passe de 1,13 milliard à 1,49 milliard d’euros dans le budget ajusté. Cet ajustement budgétaire important sera voté ce jeudi au Parlement bruxellois.

"Mais 45 millions d'euros concernent des corrections techniques. Le solde ne se dégrade en réalité que de 312 millions d'euros", précise le cabinet du ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz (Open VLD). "Notre Région est malade sur le plan budgétaire", résume Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois. "Le budget bruxellois est un bateau à la dérive", ajoute Christophe De Beukelaer (Les Engagés), député bruxellois.

"Une augmentation temporaire de la dette"

En novembre 2021, l’Agence de la dette, qui a présenté son rapport au Parlement bruxellois, était pourtant rassurante. Elle a assuré que le coût de la dette diminuerait au cours des quatre prochaines années grâce à la croissance économique attendue. Et a jugé la dette bruxelloise viable, pour autant que la trajectoire budgétaire soit suivie.

Est-ce encore le cas avec la flambée de l'énergie, l'inflation et une dégradation des finances publiques ? Le ministre du Budget assure que la santé financière de la Région n'est pas en péril. "La capacité de financement présentée dans l'ajustement budgétaire conduira en effet à une augmentation temporaire de la dette consolidée", assure le cabinet Gatz. "Mais cette augmentation est presque entièrement due aux trois crises auxquelles nous sommes confrontés."

Il évoque l'inflation et les dépassements d'index (+ 44 millions), 100 millions d'euros pour l'aide aux réfugiés ukrainiens et 195 millions de plus pour la gestion de la crise Covid. Certaines recettes sont revues à la baisse, comme à la Stib (24 millions.) "Concrètement, le taux d'endettement augmentera de 6 % supplémentaires cette année. À long terme, nous atteindrons le taux d'endettement maximal en 2025. Mais, malgré la hausse de taux attendue, le coût de la dette restera abordable. La raison en est que la majorité de la dette publique bruxelloise est empruntée à un taux fixe. Or le taux d'intérêt moyen est encore limité", précise le cabinet de Sven Gatz.

Et pourtant, début juin, le même Sven Gatz s'inquiétait de l'importance des déficits structurels dans un secteur essentiel. "La viabilité du système d'allocations familiales m'inquiète-t-elle ? Oui. C'est serré", assurait-il au Soir, prévoyant un déficit de 80 millions d'euros pour les allocations familiales bruxelloises en 2022

Les allocations familiales menacées ?

"Les dépenses Covid et d'inflation étaient prévisibles et auraient dû être incluses dans le budget de base. Sven Gatz ne peut pas se contenter de jouer les comptables et rajouter des dépenses. Il nous présente d'abord un budget catastrophique, puis il l'alourdit encore", pointe Christophe De Beukelaer. "Il faut trouver de nouvelles recettes, restructurer les dépenses . Par exemple, le poids de la fonction publique est trop élevé et il faut simplifier les institutions régionales. Prenez aussi les 25 millions d'euros que coûte la gratuité de la Stib pour les jeunes. Sur 40 ans, ça fait 1 milliard. Avec ça, on finance la moitié de l'extension du métro."

Les difficultés que rencontre le gouvernement Vervoort pour trancher sur des thèmes tels que l’abattage rituel ou Uber se matérialisent dans d’autres dossiers budgétaires, selon l’opposition. Au lieu d’arbitrer entre certaines dépenses, elles s’ajoutent les unes aux autres. En 2021, la dette (consolidée) de la Région s’élève à 10,7 milliards d’euros..

"Si on laisse la situation se dégrader à l'avenir (NdlR : la note est actuellement à AA-, avec une perspective stable), on risque de quitter la classe des AA. L'effet, ce seront des investisseurs en moins et des taux plus élevés", reprend Alexia Bertrand. "On est en train de s'enliser dans des dépenses qu'on ne contrôle plus avec des recettes qui stagnent. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Bruxellois. À part la sous-utilisation, le gouvernement ne propose aucune économie. Il choisit l'endettement. Une piste serait déjà de baisser les droits d'enregistrement pour attirer la classe moyenne à Bruxelles."

Dans le rouge depuis 2016

La détérioration des finances est toutefois très antérieure aux crises de l’énergie et du Covid. Elle date du gouvernement précédent.

Le solde de financement de la Région bruxelloise était encore en boni de 33 millions d’euros en 2016. La courbe plonge pour atteindre un déficit de 129 millions en 2017, 611 millions en 2019, 1,278 milliard en 2020 et 1,7 milliard en 2021.

Ce déficit répété est la conséquence d'investissements structurels (métro, tunnels, attentats, etc.). Mais pas uniquement. Depuis 2018, "les dépenses de personnel et les transferts à d'autres pouvoirs (communes) sont en constante augmentation", notait Henri Bogaert, qui a dirigé pour le Cerpe (UNamur) une étude sur les perspectives budgétaires de la Région. Au-delà de l'effet indiscutable des crises, l'état global des finances bruxelloises ne peut guère être attribué entièrement aux crises Covid et énergétiques.