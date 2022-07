Caroline Désir, ministre de l’éducation, fait ses comptes: “Je n’oublierai jamais cette période”

Alors que les écoles ont fermé leurs portes, la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS), dresse le bilan d'une troisième année scolaire marquée par la crise sanitaire. "On doit faire attention au message qu'on envoie", dit-elle à propos des commentaires sur les niveaux d'apprentissage.

Avez-vous déjà des retours concernant les résultats de cette fin d’année ? Y a-t-il un impact de la crise sanitaire ?

Nous n'avons à ce stade que les résultats du CEB (le certificat d'études de base en fin de 6e primaire). Comme les corrections sont centralisées, on reçoit toujours les chiffres avant ceux du CE1D (épreuve externe certificative de fin de 2e secondaire) et du CESS (celle de fin de 6e secondaire) qui seront communiqués à la rentrée. On est dans la fourchette la plus basse de tous les résultats, après un premier recul déjà enregistré l'année passée.

Quelles conclusions en tirez-vous ?

C’est risqué. On n’est jamais sûr que telle ou telle épreuve n’était pas un peu plus difficile. C’est compliqué d’avoir des épreuves exactement du même niveau d’une année à l’autre, même si le groupe de travail chargé de rédiger les questions travaille à ce que les résultats soient les plus comparables possible dans le temps. Sinon, il n’y a rien de surprenant à ce que trois années scolaires perturbées par une crise aient des impacts sur les apprentissages. On va rattraper ça, même si ça prend plusieurs années. Je ne veux pas envoyer un message catastrophiste. J’ai assisté à de nombreuses remises de prix ces derniers jours et il faut dire que beaucoup d’élèves se sont formidablement accrochés grâce aux équipes qui ont fait un énorme travail.

©Ennio Cameriere

Les première et deuxième années primaires entreront dans le tronc commun à la rentrée sans tous les changements qui devraient en principe accompagner ce passage. Pourquoi ? Pour des raisons budgétaires ?

Il est vrai que plusieurs mesures ont été reportées, mais d'autres non. À part pour les mesures gratuité supplémentaires (l'extension en primaire des frais qui ne peuvent pas être facturés aux parents, NdlR) pour lesquelles je n'ai pas obtenu le budget, cela n'a rien à voir avec des questions budgétaires.

Concrètement, cette entrée dans le tronc commun représente une période (de 50 minutes de cours) d'éveil aux langues par semaine. Le contenu des apprentissages est basé sur les tout nouveaux référentiels qui déterminent ce que l'élève doit apprendre, et quand. L'entrée des 1re et 2e primaires dans le tronc commun, c'est aussi la mise en place de l'accompagnement personnalisé avec la présence d'une deuxième personne en classe pour faire de la remédiation pendant au moins deux périodes par semaine (à terme, ce sera 4 pour ces années-là et deux ensuite). C'est vrai que le dispositif ne prendra pas sa vitesse de croisière tout de suite, principalement parce que le texte qui l'entérine ne sera pas voté avant fin juillet. Pour ne pas déstabiliser les équipes, on a préféré les laisser disposer d'une partie de leurs moyens comme elles le faisaient avant. Mais cela changera en 2023-2024. Enfin, le dossier d'accompagnement de l'élève (qui détaille les mesures mises en place pour les élèves en difficulté avérées), lui, a finalement été reporté d'un an et dans une forme la plus simple possible, également pour ne pas surcharger les équipes. Celles-ci pourront néanmoins le tester dès l'année prochaine.

Combien de personnes supplémentaires pour le dispositif d’accompagnement personnalisé, l’année prochaine ?

Dès 2022-2023, il faudra 425 équivalents temps plein de plus rien que pour l’accompagnement personnalisé en 1re et 2e primaires. Puis, de plus en plus jusqu’en 2025-2026, quand le système sera appliqué de la 1re à la 6e primaire. Il aura alors demandé en tout 1 657 temps plein supplémentaires.

Même question pour l’apprentissage de la première langue moderne dès les 3e et 4e primaires en Wallonie en 2023-2024 ?

Il faudra recruter 373 temps plein supplémentaires.

Cela fait beaucoup de monde, alors que la pénurie se marque déjà dans les classes. Vous avez travaillé en gouvernement sur des mesures "anti-pénurie". En quoi celles-ci vont-elles aider, et à partir de quand ?

Le texte est en cours de négociation. Il est donc susceptible d’être encore modifié. J’espère qu’il sera adopté dans le courant de la prochaine année scolaire. Pour l’enseignement fondamental, un pool d’enseignants remplaçants sera lancé, on l’espère mi-octobre, à titre expérimental, dans deux zones (Bruxelles et le Hainaut). Il comptera 48 personnes en tout, engagées pour toute l’année, qui effectueront les remplacements dans les écoles rassemblées dans le pool. C’est un projet pilote d’un an. Ensuite, il sera soumis à évaluation pour voir si on poursuit.

Pourquoi 48 ?

C’est ce que permet le budget attribué.

Autre mesure : valoriser les enseignants de 2e carrière en reconnaissant leur ancienneté dans le privé jusqu’à 5 ans maximum. Pourquoi n’est-ce valable que dans le fondamental et pour les maîtres de seconde langue ?

Les circonstances l’expliquent. On n’a pas assez d’enseignants qui sortent des études pédagogiques pour remplir tous les besoins qu’on a évoqués plus haut. On est obligé d’attirer des gens de l’extérieur. Et c’est dans le fondamental que l’urgence est la plus grande, en particulier pour le cours de langue moderne. Il faut aller chercher des bilingues, les former à la pédagogie le plus rapidement possible, et les garder.

Rien pour le secondaire qui vit aussi une pénurie préoccupante, notamment chez les professeurs de pratique professionnelle ?

À cela s’ajoutent aussi des facilités pour passer d’un réseau à l’autre, valables dans le fondamental et le secondaire. Les délais permettant à un membre du personnel d’accéder à la nomination seront raccourcis grâce à la prise en compte d’une partie de l’ancienneté acquise dans d’autres réseaux.

"Si on a décidé que l’année se termine en juillet, ce n’est pas pour que tout s’arrête le 15 juin"

Le travail sur les nouveaux rythmes scolaires a occupé une bonne partie de l’année. Ceux-ci seront appliqués dès la prochaine rentrée. Les écoles rouvriront leurs portes le lundi 29 août. Pensez-vous que la consigne sera respectée ?

La circulaire concernant l'année prochaine avec toutes les informations a été envoyée aux écoles mardi. Celles-ci avaient déjà communiqué l'information en amont. On a beaucoup parlé des nouveaux rythmes scolaires partout, je pense qu'ils sont bien assimilés. Tout le monde sera là le 29 août.

Pas mal d’écoles ont arrêté les cours assez tôt au mois de juin, laissant déjà leurs élèves dans la nature…

Si on a décidé que l'année prochaine se terminera la semaine du 3 au 7 juillet, ce n'est pas pour que tout s'arrête le 15 juin. Le maximum de jours pendant lesquels les cours peuvent être interrompus pour évaluations, délibérations, conseils de classe, rendez-vous avec les parents, etc., est fixé. Le projet de décret concernant les nouveaux rythmes revoit d'ailleurs ce nombre de jours à la baisse au fur et à mesure de l'entrée dans le tronc commun, c'est-à-dire en 1re et 2e primaires l'année prochaine, en 3e et 4e la suivante, puis un an à la fois jusqu'en 3e secondaire en 2028-2029. En fait, une réflexion générale doit être menée pour rentabiliser au maximum les jours d'école.

Certains regrettent que les "aides Covid" qui servaient à organiser de la remédiation supplémentaire se soient arrêtées ce 30 juin. C’est confirmé ?

Pour les enseignants, oui. Par contre, pour les centres PMS où la demande d’entretiens continue à être très importante, je vais proposer au gouvernement de prolonger de quelques mois les aides Covid. L’idée est d’essayer d’utiliser une partie des fonds du plan de relance européen pour prolonger le soutien, j’espère, jusqu’en novembre ou décembre.

L’année passée avait été très problématique pour les inscriptions en première secondaire. Les chiffres communiqués cette semaine semblent suggérer que la situation est un peu moins compliquée. C’est votre avis ?

À l’époque, 1 670 élèves étaient encore en liste d’attente, pour 1 266 aujourd’hui. Et surtout, il y a plus de places disponibles dans les écoles que d’élèves en liste d’attente à Bruxelles. Cela dit, tant que des élèves restent en liste d’attente, la situation demeure problématique. Donc on reste très attentifs. On doit encore tenir quelques années comme cela, avant que le pic démographique s’inverse en secondaire. C’est déjà le cas en maternelle et en primaire.

©Ennio Cameriere

L’année a aussi été marquée par une série de manifestations et de grèves. Où en sont les échanges avec les syndicats, en particulier concernant le projet d’évaluation des enseignants ?

Nous sommes en train de retravailler ce texte sur base des échanges tenus avec les pouvoirs organisateurs et les syndicats. Je dois encore avoir un échange avec eux sur ce qui pourrait être amélioré avant d’envisager une première lecture en gouvernement. Quoi qu’il en soit, l’entrée en vigueur a été reportée à janvier 2025. Par ailleurs, les syndicats ont refusé vendredi de signer l’accord sectoriel. Le projet du gouvernement prévoit pourtant des engagements importants sur lesquels on ne reviendra pas, même si tout le monde n’a pas signé. Il y a un tas de points sur lesquels nous devons continuer à travailler, dont la taille des classes.

Que retenez-vous finalement de cette troisième année scolaire marquée par la crise ?

Je n’oublierai jamais cette période en tout cas. Avec le recul, on s’aperçoit qu’un travail monumental a été accompli par les autorités en matière de santé. On a pu s’en moquer parfois, mais il a permis de sauver beaucoup de vies. Pour revenir à l’enseignement, les écoles sont restées debout grâce à l’énergie des équipes. Mais à côté d’une résilience extraordinaire, on voit que les dégâts sont là. Il faudra qu’on s’en souvienne. La crise a remis l’école au centre des enjeux de société.