L’Union wallonne des entreprises presse le ministre Henry de revoir sa copie sur la fiscalité automobile

En début de semaine, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), sortait son avant-projet de réforme de la taxation automobile en Wallonie. Peu soutenu par ses partenaires de majorité (PS et MR), le ministre reconnaissait au Parlement que le texte, qui a fait l’objet d’un accord, est amené à évoluer. En fonction des avis que le gouvernement a demandés à une série d’acteurs (Febiac, Traxio, Union des Villes et communes, etc.). Mais peut-être aussi en fonction d’autres avis qu’il n’a pas forcément sollicités.

Ainsi l'Union wallonne des entreprises (UWE) considère que la réforme proposée passe complètement à côté des véritables enjeux. "Nous ne reviendrons pas sur les questions techniques liées à cette réforme. La Febiac et Traxio sont membres de l'UWE et ils se sont déjà exprimés sur ce sujet. Nous partageons leur analyse", explique Samüel Saelens, directeur du pôle compétence de l'UWE, chargé notamment des questions de mobilité et de transports.

Pour l'UWE, "cette réforme n'aura aucun impact sur la mobilité elle-même. Une petite voiture, même si elle prend un peu moins de place qu'une grosse, participe autant à la congestion du trafic. C'est une occasion ratée de collaborer avec les deux autres Régions du pays sur un projet de prélèvement kilométrique intelligent. La Wallonie se contente de réformer un système archaïque de taxation."

Le timing imposé par l’Europe

Samüel Saelens rappelle surtout que l'Union européenne "demande aux États membres de travailler sur un prélèvement kilométrique intelligent pour 2026. La Flandre et Bruxelles avancent bien sur leurs propres projets et la Wallonie va se retrouver bien seule lorsqu'elle devra en faire de même".

Pour notre interlocuteur, lorsqu'il s'est agi de s'entendre sur le prélèvement kilométrique intelligent du transport de marchandises, "les trois Régions y sont parvenues assez facilement".

Selon lui, d'ailleurs, l'infrastructure existante pour ce mécanisme de taxation des camions (les portiques installés sur les autoroutes et sur les routes nationales) peut très bien être adaptée à un prélèvement pour les voitures. "Il est temps de réfléchir sérieusement à une solution globale pour l'ensemble du pays en tenant compte des spécificités des régions. La réalité d'un habitant de Ciney n'est pas la même que celle d'un Bruxellois."

Selon l’UWE, le gouvernement wallon craint sans doute des répercussions électorales importantes, s’il devait s’inscrire dans cette logique de prélèvement kilométrique intelligent adapté aux réalités des usagers de la route.

"Je pense qu’au niveau du gouvernement, on craint de venir avec un projet de réforme électoralement destructeur alors que, selon nous, c’est la seule solution. Un prélèvement kilométrique intelligent doit remplacer notre système actuel dans les trois ans. Il faut prendre le temps d’y réfléchir et définir un modèle technique et juridique solide. Sinon, je crains que la Wallonie se voit imposer un mécanisme qu’elle n’aura pas choisi. En prenant le temps de mettre ce nouveau système en place, les gens pourraient réfléchir et anticiper leur mobilité de manière plus sereine."

Dix ans que l’UWE attend

L'UWE rappelle qu'elle demande depuis dix ans au gouvernement wallon "de réfléchir à ce système. C'était très fermé au début sur cette question, mais depuis quelque temps on entend des élus qui se rangent de notre côté. Lorsque les trois Régions se sont entendues sur le prélèvement kilométrique des poids lourds, ça ne les a pas dérangées de multiplier par huit les rentrées liées à cette taxation. Ici, on nous parle de neutralité budgétaire, etc.", conclut Samüel Saelens.