Hospitalisation d'Elio Di Rupo: "fausse alerte" liée aux résultats d'une prise de sang

J'étais dans mon club de gym quand mon médecin m'a appelé jeudi vers 18h00 pour me dire que deux paramètres l'inquiétaient dans ma prise de sang. Ca ne pouvait être rien du tout ou ça pouvait signifier un problème cardiaque. Il m'a dit d'arrêter ce que je faisais et d'aller aux urgences, ce que j'ai fait. Ils m'ont examiné et m'ont trituré de partout: le coeur, le cerveau,.... Finalement, les paramètres sont revenus progressivement à la normale. Il semble que la prise de sang ait été effectuée lors d'un moment de stress intense", a détaillé le ministre-président.

M. Di Rupo (PS) a pu quitter l'hôpital dès le vendredi. "J'en suis sorti indemne mais fatigué par tout ce qu'ils m'ont fait faire", a-t-il plaisanté.