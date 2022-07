Georges-Louis Bouchez, déçu par le rapport des experts sur la réforme fiscale: "Ça ressemble à un traité du PTB"

Interrogé par nos confrères du Morgen, Georges-Louis Bouchez s'est dit déçu parles recommandations des experts."Ce rapport est tout simplement insultant", avant de tacler le parti d'extrême gauche. "Ça ressemble à un traité du PTB."

Ce rapport, dirigé par le fiscaliste Mark Delanote (Université de Gand), ne convainc pas le libéral, qui ajoute. "Tout ce que fait ce rapport, c'est taxer, taxer, taxer. Tout ce qui n'est pas déjà taxé, nous allons le taxer. Il n'y a aucune trace d'une réduction d'impôts nulle part ? Je croyais que Van Peteghem voulait un changement de taxe ? Il s'agit d'une pure augmentation d'impôts".

Pour le Sénateur, il est "peu sérieux que le rapport ne contienne pratiquement aucun chiffre sur les coûts et les avantages de certaines propositions, et que pratiquement aucune recherche n'ait été faite sur l'impact fiscal. Le rapport propose l'abolition de toutes sortes de régimes fiscaux favorables". Avant de poursuivre. "Si vous les supprimez tous, vous allez faire sombrer des secteurs entiers. C'est la fin du sport professionnel en Belgique. Et l'industrie pharmaceutique quittera également notre pays immédiatement."

Pour Georges-Louis Bouchez, pas question de s'inspirer de ces recommandations pour élaborer la réforme fiscale. "Delanote sait clairement quelle est la meilleure façon de rendre la Belgique pauvre. Si cela devient la base de la réforme, Van Peteghem ne devrait pas nous inviter".