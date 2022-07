Réforme fiscale: "Je vais faire des choix très clairs", déclare Vincent Van Peteghem

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem veut encore présenter son vaste projet de réforme fiscale avant les vacances d'été. Le vice-Premier ministre du CD&V ne veut pas encore anticiper sur les propositions concrètes, mais précise qu'il fera un certain nombre de "choix très clairs".

Le comité d'experts dirigé par le professeur de droit fiscal Mark Delanote (UGent) a terminé son travail. Il propose, entre autres, de taxer de la même manière toutes les formes de revenus, afin d'en finir avec la "prolifération des régimes spéciaux". Le rapport a été présenté mardi à l'UGent lors d'un symposium sur la réforme fiscale, complété entre autres d'une étude du Conseil supérieur des Finances.

Le ministre Van Peteghem va maintenant analyser tous ces rapports, a-t-il indiqué à Belga. L'intention est de proposer un projet avant les vacances d'été, qui pourra ensuite être soumis au gouvernement, au parlement et à la société civile. Le vice-Premier ministre du CD&V n'a pas souhaité commenter les mesures suggérées. "Ce serait une faute. Il faut toujours regarder l'ensemble." Il a toutefois confirmé que l'intention était de baisser les impôts sur le travail, de rendre le système plus équitable et de réduire le nombre de niches fiscales.