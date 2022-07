450.000 euros pour lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes LGBTQIA+

Destiné à lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes LGBTQIA+, il est assorti d'un montant total de 450.000 euros, une somme jusqu'ici jamais investie en la matière, a souligné Mme Schlitz. "Cet appel à projets s'inscrit dans ma volonté d'apporter mon soutien à la société civile active dans la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes LGBTQIA+, tel qu'inscrite dans le Plan d'action fédéral 2021-2024 "Pour une Belgique LGBTQIA+ Friendly", adopté le 13 mai par le gouvernement fédéral", a commenté la secrétaire d'État, sur le site web de son département.

Les thématiques prioritaires sont les suivantes: Un monde du travail inclusif et sans discriminations; des soins de santé inclusifs et spécialisés; un environnement "safe" dans la sphère privée et dans l'espace public (en ce compris dans l'espace online).

Les projets peuvent concerner une seule ou plusieurs lettres du sigle LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres (en ce compris les personnes non-binaires), queers, intersexes, asexuel·les).

Chaque projet pourra être financé entre 15.000 et 75.000 euros, et devra être soumis au SPF Égalité des chances avant le 21 septembre 2022 à minuit.

Une séance d'information sera organisée le 29 août 2022 pour les associations qui le souhaitent.

Les projets pourront se dérouler jusqu'à une période de 12 mois à partir du 1er janvier 2023.